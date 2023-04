Gründerinnen von "Food-Lab"

"Feinheiten der nahöstlichen Kultur erfahrbar machen"

36:41 Minuten Persisches Essen sei farbenfroh, lecker und ästhetisch, so Sahar und Forough Sodoudi, die beide promovierte Wissenschaftlerinnen sind © picture alliance / Westend61 / Susan Brooks-Dammann

Heise, Katrin · 03. April 2023, 09:05 Uhr

Die Zwillingsschwestern Sahar und Forough Sodoudi wollen das Image der iranischen Kultur in ihrem "Middle Eastern Culture and Food Lab" aufpolieren. In den Kochkursen geht es nicht nur um leckeres Essen, sondern auch um Musik, Geografie und Bücher.