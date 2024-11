BSW in Sachsen

Keine klare Abgrenzung zu Rechtsaußen

Abgeordnete des BSW stimmten im sächsischen Landtag mit der AfD für die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Aufarbeitung der Coronapandemie.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht will Abstand zur AfD halten. Doch in der politischen Realität ist das Verhältnis zur extremen Rechten alles andere als klar: In Sachsen haben BSW-Politiker jetzt zum zweiten Mal im Landtag mit der AfD gestimmt.