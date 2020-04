Sachbuchbestenliste Mai Über einzelne Menschen und die ganze Menschheit

Die Sachbuchbestenliste hat diesmal zwei dritte Plätze: "AktenEinsicht" von Christina Clemm und "Simone de Beauvoir: Ein modernes Leben von Kate Kirkpatrick. (Hanser blau, DVA, Kunstmann, Piper)

Mit erzählerischer Kraft und psychologischem Hintergrundwissen erzählt Therapeutin Lori Gottlieb Geschichten aus ihrer eigenen Praxis in Los Angeles. Damit springt sie gleich auf Platz eins der Sachbuchbestenliste.

Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren gemeinsam die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnnen und Kritikern.

1 (-) Lori Gottlieb: "Vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden"

Aus dem Englischen von Elisabeth Liebl

Hanser Verlag, München 2020

528 Seiten, 25 Euro

Lori Gottlieb arbeitet als Therapeutin in Los Angeles. (Hanser Blau / Deutschlandradio)

Ein Auf und Ab der Gefühle: Mit erzählerischer Kraft und psychologischem Wissen berichtet die Therapeutin Lori Gottlieb aus ihrer eigenen Therapiepraxis. Alle Gefühle, die die Patienten empfinden, kennt auch der Leser: Abwehr, Widerstand, Trauer, Enttäuschung, Wut, Erstaunen, Hoffnung und immer wieder diese zarte Liebe zu diesem krummen, widerstandsfähigen menschlichen Leben. 61 Punkte

Rezension

2 (1) Ian Morris: "Beute, Ernte, Öl - Wie Energiequellen Gesellschaften formen"

Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer

DVA, München 2020

432 Seiten, 26 Euro

Ian Morris schreibt über Energiequellen in der Geschichte der Menschheit. (DVA / Deutschlandradio)

Der britische Archäologe Ian Morris zeichnet das ganz große Bild: die Entwicklung der Menschheit in drei Stufen. Er stellt dar, wie die Art der Energiegewinnung auch die soziale Moral bestimmt. Gesellschaften der "Jäger und Sammler" würden egalitär handeln, während in modernen, fossilen Gesellschaften Toleranz, aber auch ungleiche Verteilung von Ressourcen vorherrschten. Das Ergebnis: der Kampf ums Öl. 40 Punkte

Rezension

3 (4) Christina Clemm: "AktenEinsicht: Geschichten von Frauen und Gewalt"

Kunstmann, München 2020

206 Seite, 20 Euro

Gewalt gegen Frauen, berichtet von einer Anwältin für Strafrecht. (Verlag Antje Kunstmann GmbH)

Jede dritte Frau wird zum Gewaltopfer. Gewalt gegen Frauen ist ein alltägliches Phänomen, auch wenn es nur selten in die Öffentlichkeit gerät. Die Strafrechtsanwältin Christina Clemm erzählt Geschichten von Frauen, die körperliche und sexualisierte Gewalt erlebt haben. Dabei schildert sie nicht nur Fallbeispiele, sondern gibt auch Einblicke in die Arbeit von Justiz und Polizei. Eine wichtige Studie gegen das Schweigen. 38 Punkte

3 (-) Kate Kirkpatrick: Simone de Beauvoir: Ein modernes Leben

Aus dem Englischen von Erica Fischer und Christine Richter-Nilsson

Piper Verlag, München 2020

528 Seiten, 25 Euro

Kate Kirkpatrick schreibt über ein facettenreiches Intellektuellen-Leben. (Piper)

Simone de Beauvoir ist eine der bekanntesten Philosophinnen des 20. Jahrhunderts und zugleich eine der umstrittensten: Sie schockierte durch ihre freie Verbindung mit Jean-Paul Sartre und durch die frühfeministische Studie "Das andere Geschlecht". Die englische Historikerin Kate Kirkpatrick hat eine Biografie über die Existenzialistin geschrieben und zeichnet ein komplexes Bild – jenseits von Klischees und vorschnellen Urteilen. 38 Punkte

Rezension

5 (1) Brendan Simms: "Hitler. Eine globale Biografie"

Aus dem Englischen von Klaus-Dieter Schmidt;

DVA, München 2020

1056 Seiten, 44 Euro

Brendan Simms entwickelt neue Thesen zu Hitlers Motiven. (Deutsche Verlags-Anstalt )



Brendan Simms ist Professor für Geschichte an der Universität Cambridge und legt eine neue Biografie über Adolf Hitler vor. In seiner Studie vertritt er eine originelle These: Hitlers Denken richtete sich nicht etwa, wie allgemein angenommen, vorrangig gegen den "Bolschewismus", sondern gegen "Anglo-Amerika". Hitlers globaler Expansionskrieg war vor allem ein Angriff auf das angloamerikanische Lebensmodell. 30 Punkte

6 (-) Bernd Ladwig: "Politische Philosophie der Tierrechte"

Suhrkamp Verlag, Berlin 2020

411 Seiten, 22 Euro

Bernd Ladwig befasst sich mit Tierrechten aus philosophischer Sicht. (Suhrkamp/Insel Verlag)

Der Berliner Politologe Bernd Ladwig hält es für ein moralisches Grundgebot, Säugetieren kein Unrecht zuzufügen. Die Praxis des Tötens von Nutztieren zur Fleischerzeugung sei immer mit Leid und Schmerz verbunden, schreibt der Philosoph. Die These seiner neuen Moraltheorie: Tiere können ihre Rechte selber nicht verteidigen, also müssen wir Menschen auf ihre Interessen Rücksicht nehmen. 28 Punkte

7 (9) Michael Hampe: "Die Wildnis. Die Seele das Nichts"

Hanser, Verlag München 2020

304 Seiten, 26 Euro

Michael Hampe schreibt über Schein und Wirklichkeit. (Hanser)

Wo findet das wirkliche Leben statt? Muss man den Rückzug suchen in die unberührte Natur? Oder nach der Unsterblichkeit greifen? Diese Fragen verknüpft Michael Hampe in einer Reflexion, die auch eine Erzählung sein könnte. Hampes Text hilft, zu erkennen, wie uns die Unterscheidung zwischen Schein und Wirklichkeit daran hindert, mit unserem Leben tatsächlich klarzukommen. 25 Punkte

7 (-) Christian Maté: Medizin ohne Ärzte - Ersetzt künstliche Intelligenz die menschliche Heilkunst?

Residenz Verlag, Salzburg/Wien 2020

176 Seiten, 22 Euro

Welches Potenzial hat Künstliche Intelligenz und Big Data in der Medizin? (Residenz Verlag)

Was über Jahrhunderte als ärztliche Kunst bezeichnet wurde, können Maschinen jetzt schon besser: Krankheiten diagnostizieren, individuelle Behandlungen auswählen oder operative Eingriffe durchführen. Sind Ärzte aus Fleisch und Blut bald überflüssig? Das fragt der Arzt und Autor Christian Maté und zeigt: Ganz so weit wird es wohl nicht kommen. Aber beim Arzt der Zukunft werden andere Fähigkeiten wichtiger sein als heute. 25 Punkte

Interview mit Christian Maté

7 (-) Tingyang Zhao: "Alles unter einem Himmel, Vergangenheit und Zukunft der Weltordnung"

Aus dem Chinesischen von Michael Kahn-Ackermann

Suhrkamp Verlag, Berlin 2020

266 Seiten, 22 Euro

Zhao Tingyang denkt nach über die "gerechte Weltordnung". (Suhrkamp/Insel Verlag)

Hierarchisch strukturiert wie eine chinesische Familie: So sieht die gerechte Weltordnung des Philosophen Zhao Tingyang aus. Er will die Welt retten mit einem chinesischen Prinzip namens "Tianxia", was in etwa "Alles unter dem Himmel" bedeutet. Wenn wir Menschen dieses nicht ausgrenzende Prinzip befolgten, glaubt Zhao, so entstehe eine Welt ohne Nationalstaaten und Feindseligkeit – und ohne Demokratie. 25 Punkte

Rezension

10 (-) Michael Kraske: "Der Riss. Wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört"

Ullstein Verlag, Berlin 2020

352 Seiten, 20 Euro

Michael Kraske schreibt über Rechte in Sachsen. (ullstein / Deutschlandradio)

Der Journalist Michael Kraske ist kurz nach der Einheit aus dem Sauerland nach Leipzig gezogen. Seit Jahren beobachtet er schon, wie in Sachsen rechte Strukturen in der Bevölkerung und in den Behörden Fuß fassen und demokratische Kräfte massiv angreifen und einschüchtern. In seinem Buch berichtet er über seine erschreckenden Erfahrungen und fordert schließlich einen "New Deal Ost". 24 Punkte

Interview mit Michael Knaske

So funktioniert die Abstimmung:

Jedes Jurymitglied vergibt an vier Sachbücher je einmal 15, 10, 6 und 3 Punkte.



