Krieg in der Ukraine

Die Probleme der ukrainischen Armee

05:15 Minuten Ein ukrainischer Soldat wird medizinisch behandelt. Verluste und Verwundungen stellen die Armee der Ukraine vor Probleme. Zudem wird überlegt, ob an der Front mehr rotiert werden kann. © picture alliance / Anadolu / Ozge Elif Kizil

Sawicki, Peter · 19. Dezember 2023, 06:08 Uhr

An einem Ort, an dem der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee womöglich bald gearbeitet hätte, wurden Wanzen gefunden. Das wirft Fragen auf. Zudem hat Kiew Mühe, die Reihen in der Armee zu füllen, und nimmt nun den Rekrutierungsprozess unter die Lupe.