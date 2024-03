Slowakei

Russlandfreundlich und voller Fake-News

04:27 Minuten Viele in der Slowakei glauben der pro-russischen Propaganda, die der Kreml über soziale Medien streuen lässt. © picture alliance / Zoonar / Valerio Rosati

Allweiss, Marianne · 20. März 2024, 06:09 Uhr

In wenigen Tagen beginnt die Präsidentschaftswahl in der Slowakei. Die Stimmung in der Bevölkerung ist von Misstrauen gegen die Medien und die EU bestimmt. Politikwissenschaftler bezeichnen das Land als das anti-westlichste in der Region.