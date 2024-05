Russland-Reporterin

Inna Hartwich lebt zwischen Ost und West

38:44 Minuten Symbolbild: In Russlands Bildungseinrichtungen habe sich seit ihrer Kinderheit wenig verändert, sagt Autorin Inna Hartwich. Dort werden Systemtreue sowie Kriegsfertigkeiten anerzogen. Das wollte sie für ihr Kind nicht. © imago images / Dieter Bauer

Heise, Katrin · 03. Mai 2024, 09:05 Uhr

Ihre Arbeit und ihr Alltag haben sich seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine sehr verändert, sagt Inna Hartwich. Die russisch-deutsche Journalistin lebt mit Mann und Kind in Moskau. Ihre Familiengeschichte hat sie in "Friedas Enkel" festgehalten.