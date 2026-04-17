Ostsee

Grüne wollen mehr Druck auf russische Schattenflotte

07:06 Minuten
Der Tanker "Eventin" liegt vor der Küste der Insel Rügen.
Der Tanker "Eventim" gehört zur russischen Schattenflotte und wurde schon 2025 vor der Insel Rügen festgesetzt. Der Rechtsstreit darüber ist noch im Gange. © picture alliance / dpa / Jens Büttner
Lohmann, Sascha |
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Die Grünen fordern, stärker gegen die Öltransporte der russischen Schattenflotte in der Ostsee vorzugehen. Wie schwierig das ist, erläutert der Politologe Sascha Lohmann. Im Bundestag soll über mögliche Maßnahmen diskutiert werden.
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