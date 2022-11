Krieg in der Ukraine

Wie russische Propaganda bei den Deutschen verfängt

07:41 Minuten Desinformationskampagnen in sozialen Medien wie etwa Twitter sind im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ein Mittel der Kriegsführung. © imago / ZUMA Press / Jaap Arriens

Lamberty, Pia · 03. November 2022, 17:36 Uhr

Etwa 40 Prozent der Menschen in Deutschland glauben laut einer Studie, dass die NATO schuld oder mitschuldig am Krieg in der Ukraine ist. Das habe mit Vorurteilen zu tun, meint die Sozialpsychologin Pia Lamberty – aber auch mit russischer Propaganda.