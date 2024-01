Russische Musiker und Musikerinnen im Exil

Wenn es sich um einen Krieg gehandelt hätte, in dem wir angegriffen worden wären, wäre ich nicht weggegangen. Ich war mir am Anfang so sicher, dass alle vernünftigen Menschen diesen Krieg sofort verurteilen würden, dass uns ein Putsch gegen die Macht bevorsteht, der all diese Verrückten wegfegen würde. Aber ich habe mich geirrt. Der Großteil unserer Bürger zeigte sich genau so verrückt.