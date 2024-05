Rundfunksinfonieorchester Berlin: Konzertreihe "Mensch, Musik!"

Mensch, Musik! #9

„VerFührung“



Frank Zappa

"G-Spot Tornado", Fassung für Orchester



Thomas Kessler

"said the shotgun to the head"



Dai Fujikura

"Tocar y Luchar"



Franz Liszt

"Les Préludes", Sinfonische Dichtung Nr. 3



Heiner Goebbels

"Dwell Where The Dogs Dwell"



Lili Boulanger

"D'un matin de printemps"



tauchgold

„Drei Verführungen - Nur diese eine Frage“