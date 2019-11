RundfunkchorLounge: 30 Jahre Mauerfall Musikalische Entdeckungen

Moderation: Gayle Tufts

RundfunkchorLounge: 30 Jahre Mauerfall (Lovis Ostenrik)

Musik aus Ost und West, entstanden zwischen 1950 und 1989, steht im Zentrum dieser Lounge. Und natürlich persönliche Geschichten und Erfahrungen aus der Zeit vor und nach dem Fall der Mauer.

19 Sängerinnen und Sänger des Rundfunkchores Berlin waren schon vor 1989 Mitglieder des Chores. Die wechselvolle Geschichte des Ensembles war also für manche auch eine sehr persönliche. In den Gesprächen der Lounge werden diese Geschichten erzählt. Außerdem geht es um eine besondere Biografie: die des Schriftstellers Ronald M. Schernikau, der als überzeugter Sozialist im Westen DDR-Bürger werden wollte. Lange wurde ihm dieser Wunsch verwehrt, bis er Ende August 1989 endlich erfüllt wurde. Zwei Monate vor dem Fall der Mauer.

Künstlerische Vielfalt

Musikalisch hat Chefdirigent Gijs Leenaars, geboren 1978 in Nijmegen in den Niederlanden, viele Entdeckungen gemacht, seien es Werke von Ruth Zechlin oder Paul Dessau, die in DDR nicht überall zu hören waren, oder auch von Hans Werner Henze. Drei Liedern von Wolf Biermann hat Philip Mayers für Chor und Klaviertrio bearbeitet - und plötzlich klingt Wolf Biermann fast wie Hanns Eisler.

Ein Abend, der nicht nur zurück blickt, sondern auch nach vorn, moderiert von der deutsch-US-amerikanischen Entertainerin Gayle Tufts.

RundfunkchorLounge - 30 Jahre Mauerfall

Aufzeichnung vom 19.06.2019 im silent green Kulturquartier, Berlin

Hanns Eisler

"Ernste Gesänge"

(Bearbeitung für Bariton und Klavier von Tobias Fasshauer)

Ruth Zechlin

"Verkündigung" für Bariton und Klavier

Hans Werner Henze

"Epitaph" für Violoncello solo

Paul Dessau

"Klage des Fischweibs" aus der Oper "Die Verurteilung des Lukullus" für Alt und Klavier

Marianne Rosenberg

"Amerika" für Frauenchor und Band

Wolf Biermann

"Drei Kugeln auf Rudi Dutschke"

"Ermutigung"

"Und als wir ans Ufer kamen"

(Bearbeitung für Chor und Klaviertrio von Philip Mayers)

Hans Werner Henze

"Kohlen für Mike" für Männerchor a cappella op. 35 Nr. 1

"Die erfrorenen Soldaten" für Männerchor a cappella op. 35 Nr. 2

Johannes Brahms

"Wo ist ein so herrlich Volk" für gemischten Chor op. 109 Nr. 3

Judith Simonis, Alt

Georg Streuber, Bariton

Daniela Braun, Violine

Anna Carewe, Violoncello

Hendrik Heilmann, Klavier

Axel Scheidig, E-Gitarre

Sascha Glintenkamp, E-Bass

Young Wook Kim, Schlagzeug

Rundfunkchor Berlin

Leitung: Gijs Leenaars

Moderation: Gayle Tufts