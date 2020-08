Runde Sache Die Kreise des Lebens

Moderation: Katja Bigalke

Von männlichen und weiblichen Zyklen und anderen Kreisläufen, die das Leben mit sich bringt. (imago images / Shotshop)

Der Gender Data Gap in der Medizin schließt sich nur langsam - ein Skandal! Wir widmen uns unbeachteten Geschlechterunterschieden, begleiten eine Lehrerfamilie auf großer Fahrt im Schulbus und schauen auf eine geheime Reparaturwerkstatt am Zürichsee.

Darf eine Frau mit Herzinfakt einen Gerinnungshemmer bekommen, wenn sie ihre Tage hat? Bei Markteinführung dieser neuen und für die Therapie äußerst wichtigen Medikamente wusste man es nicht. Denn sie wurden nur mit männlichen Probanden getestet. Kaum zu glauben - aber nur eines von vielen Beispielen für den riesigen Gender Data Gap in der Medizin, der bis heute besteht.

Ein Skandal, meint Vera Regitz-Zagrosek, Professorin für Geschlechtermedizin und ehemalige Direktorin des Instituts für Geschlechterforschung in der Medizin an der Berliner Charité.

Der Millionen-Youtuber, den niemand kennt

Der eine erbt von seinem Opa gewaltig was - der andere nur olles Werkzeug. Ein Schweizer Youtuber ist allerdings genau damit zum Star geworden. "My Mechanics", der Reperatur-Kanal eines Mechanikers aus Zürich hat 1,5 Millionen Abonnenten weltweit. Ein Mysterium, denn seine Identität hält er streng geheim - höchsten seine Hände sind im Bild zu sehen.

Im Schulbus um die Welt

Schrauben und Schweißen - das ist gerade auch bei einer Familie in Lübeck angesagt. Das Lehrerehpaar mit sechs Kindern würde gerne mal wieder in Urlaub fahren. Doch mit so vielen Kindern ist das eigentlich zu kostspielig. Die Lösung: Ein Haus auf Rollen! Vielleicht nicht zufällig haben die Brünings ausgerechnet einen ausgemusterten Schulbus ausgewählt, den sie derzeit umbauen für die erste Reise.

Die Kette, ursprünglich eine männliche Schmuckform

Auch modisch schließt sich derzeit ein Kreis. Die Halskette, seinerzeit ein Herrschaftssymbol und damit männlich konnotiert und erst nach der Französischen Revolution als weibliches Accessoire etabliert, kommt nun zurück. Als Herrscherkette für die Dame. Und verspieltes i-Tüpfelchen für das männliche Dekolleté.