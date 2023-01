Rücktritt von Jacinda Ardern

Jacinda Ardern hat in den sechs Jahren, in denen sie der neuseeländischen Regierung vorstand, eine neue politische Kultur geprägt. Ein Land zu führen, so sagte sie nun bei ihrem Rücktritt, sei eine der privilegiertesten Aufgaben, die es gebe. Man könne diese aber nur ausüben, wenn "der Tank voll" sei "und man auch noch ein bisschen Reserve für besondere Herausforderungen hat". Jetzt freut sie sich auf Zeit mit ihrer Familie, auf den Schulanfang ihrer Tochter und darauf, ihren Partner endlich zu heiraten.