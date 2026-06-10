    Rückkehr der deutschen Rock-Legenden: LAKE mit neuem Album "Four"

    11:50 Minuten
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    Müller, Andreas; Petersen, Detlef; Conti, Alex |
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