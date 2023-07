Rudolstadt Festival 2023

Die Mischung macht's: Es sind die Begegnungen mit Musikerinnen am Bühnenrand, in den lauschigen Höfen und Gassen der thüringischen Kleinstadt neben den großen Konzerten in der begeisterten Menge im Heinepark oder auf der Heidecksburg, die Rudolstadt in den sommerlichen Festivaltagen immer wieder zu einem sehr besonderen Ort werden lassen.