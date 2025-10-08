Rudolf Buchbinder zu Gast beim Orchestre National de France

Musik im Schatten des Ersten Weltkriegs

82:19 Minuten
Rudolf Buchbinder steht an seinem heimischen Flügel, hinter dem Regale voller Noten zu erkennen sind.
Rudolf Buchbinder spielt im privaten Rahmen auch gern Jazz. Auf der Konzertbühne setzt er daher sehr gern auf Gershwins Klavierkonzert. © marco borggreve
Moderation: Elisabeth Hahn |
Der Abend bewegt sich musikalisch zwischen Paris, Wien und New York. Pianist Rudolf Buchbinder und das Orchestre National de France spielen Werke von Ravel und Gershwin, die vor und nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, zwischen Nostalgie und neuer Musikalität changierend.
Aufzeichnung vom 11.09.2025 im Auditorium Radio France, Paris

Maurice Ravel
"La Valse"

George Gershwin
Concerto in F für Klavier und Orchester

Maurice Ravel
Klaviertrio a-Moll, bearbeitet für Orchester von Yan Pascal Tortelier

Rudolf Buchbinder, Klavier
Orchestre National de France
Leitung: Cristian Mãcelaru

