Maurice Ravel
"La Valse"
George Gershwin
Concerto in F für Klavier und Orchester
Maurice Ravel
Klaviertrio a-Moll, bearbeitet für Orchester von Yan Pascal Tortelier
Rudolf Buchbinder zu Gast beim Orchestre National de France
Rudolf Buchbinder spielt im privaten Rahmen auch gern Jazz. Auf der Konzertbühne setzt er daher sehr gern auf Gershwins Klavierkonzert. © marco borggreve
Musik im Schatten des Ersten Weltkriegs
82:19 Minuten
Der Abend bewegt sich musikalisch zwischen Paris, Wien und New York. Pianist Rudolf Buchbinder und das Orchestre National de France spielen Werke von Ravel und Gershwin, die vor und nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, zwischen Nostalgie und neuer Musikalität changierend.
Aufzeichnung vom 11.09.2025 im Auditorium Radio France, Paris
