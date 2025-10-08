Rudolf Buchbinder zu Gast beim Orchestre National de France

Musik im Schatten des Ersten Weltkriegs

82:19 Minuten Rudolf Buchbinder spielt im privaten Rahmen auch gern Jazz. Auf der Konzertbühne setzt er daher sehr gern auf Gershwins Klavierkonzert. © marco borggreve

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Der Abend bewegt sich musikalisch zwischen Paris, Wien und New York. Pianist Rudolf Buchbinder und das Orchestre National de France spielen Werke von Ravel und Gershwin, die vor und nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, zwischen Nostalgie und neuer Musikalität changierend.