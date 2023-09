Bisher wurden die Spielregeln, was an Körperkontakt erlaubt ist und gefällt, von männlichen Spielern und Funktionären definiert. Doch nun erfährt der Frauenfußball immer mehr öffentliche Beachtung - eine überfällige Entwicklung. Und es stellen sich Fragen wie: wer definiert jetzt die Spielregeln für das körperliche Miteinander in der physisch stark aufgeladenen Welt des Fußballs? Wie verändern sich diese Spielregeln, wenn immer mehr Frauen, Sportlerinnen, diese Szene selber bespielen? Wie sollen die männlichen Fußballer-Kollegen, Trainer und Funktionäre mit den Spielerinnen umgehen, welche Formen sind erlaubt, welche nicht? Wie feiert man, wie gratuliert man sich zu einem Sieg?

„Wie schwierig ist es, jemanden nicht auf die Lippen zu küssen?“, hatte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stephane Dujarric, kürzlich gefragt. Diese Frage war rhetorisch gestellt worden. Doch sie ist nicht so einfach zu beantworten in der körperbetonten Welt des Fußballs. Rubiales‘ Kuss ist nicht nur affektiv-übergriffig, sondern auch Ausdruck einer verqueren Galanterie. Und natürlich ist er eine erotisch gefärbte Machtgeste: Das mache ich jetzt einfach, das erlaube ich mir. Die männlichen Top-Spieler Spaniens hätte Rubiales sicher nicht auf den Mund geküsst, Hermoso hätte er aber wiederum auch nicht in der Weise angesprungen und zu Boden gerissen wie es unter männlichen Spielern üblich ist.

Lange Zeit wurde der „Damenfußball“ wie er mal hieß am Fußball der Männer gemessen. Stets wurde dabei Defizitiäres betont: Weniger Laufgeschwindigkeit, angeblich ein langweiligeres Spiel. Nun ist es an der Zeit, am Frauenfußball Wegweisendes zu entdeckten. So sagt Bettina Rulofs vom Institut für Sportsoziologie an der Deutschen Sporthochschule Köln: „Es gibt weniger Fouls und Rempeleien. Die Frauen spielen nicht so stark körperbetont, sind nicht so auf körperliche Einschüchterung des spielerischen Gegners ausgelegt“. Dass Frauen weniger Fouls als Männer vortäuschen, hat eine US-Studie, über die die New York Times berichtete, längst bewiesen. Auch Schimpfen und theatralisches Jammern ist unter den Spielerinnen weniger verbreitet, meint Nadine Angerer, ehemalige Torhüterin der Deutschen Nationalelf.