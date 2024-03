Am Anfang steht das Aufräumen. Ein riesiger Berg abgeschnittener Bambusstäbe muss weggeräumt werden. Am Vortag hatten Bauern die Bambusreste auf der Rasenfläche der Gemeinde Sechoir im Nordwesten Ruandas abgeladen. Die ist aber auch das Spielfeld der Fußballakademie Rwanda Youth Clubs for Peace. Und diese möchte gern ein Freundschaftsspiel gegen eine Fußballschule aus der Nachbarschaft austragen. Also wird der Platz von Spielern wie Trainern vom Bambusberg befreit.

Was dann folgt, ist mehr als nur ein Fußballspiel. Ladislas Nkundabanyanga hat den Rwanda Youth Club for Peace vor mehr als zwei Jahrzehnten ins Leben gerufen, um Kinder zum gemeinsamen Spielen, zu einem Miteinander und Verständnis zu bringen. Selbst dann, wenn ihre Eltern oder Großeltern beim Genozid 1994 auf der jeweils anderen Seite standen, die einen die Angehörigen der anderen getötet haben.

"Ich war damals Lehrer für Englisch und Sport. Wir wollten den Leuten um uns herum zeigen, was wir als Lehrer anderen beibringen können, wie wir unsere Kinder so erziehen und stärken können, dass sie Friedensbringer in ihrer Gemeinschaft sind, Genozid-Ideologie vermeiden und für Einheit und Versöhnung eintreten."

Das Credo von Ladislas Nkundabanyanga in Ruanda: „Wenn Leute Fußball spielen und ihnen Menschen zuschauen, die große Konflikte in ihren Familien haben, die aber dasselbe Team unterstützen, dann werden sie bei einem Tor ihres Team alles Trennende vergessen. Sie springen auf und umarmen sich gegenseitig. Das verbindet.“

Dieses Moment des Miteinanders kann man sogar beim Profifußball in Ruanda entdecken, dieses Mal auf Seiten der Ultras. Sie pfeifen nicht, wie in Europa üblich, die Spieler der gegnerischen Mannschaft aus, verabreden sich auch nicht zu Prügelorgien. Nein, sie tanzen, trommeln und musizieren, sodass man sich wie bei einem Fest fühlt.

Bernhard Hirmer, Trainer in der Bayernakademie, ist begeistert von seinen Schützlingen: „Das sind Straßenfußballer. Die haben eine Spielfreude, einen Spielwitz. Es ist unglaublich. Das ist leider das, was in Europa in den letzten Jahren ein bisschen unterdrückt wurde durch sehr viel Taktik in der Jugendarbeit. Die Aufgabe ist jetzt, diesen Spielwitz ein bisschen zu reduzieren und ein wenig Taktik reinzubringen.“