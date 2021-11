Routinen, Praktiken, Gewohnheiten Mit Ritualen durch den Alltag

Moderation: Katja Bigalke

Kaffee, Tee oder heißes Wasser? Gewohnheiten gehören für viele Menschen dazu, um gut in den Tag zu starten. (Unsplash / David Mao)

Routinen helfen, den Tag zu strukturieren. Wir halten treu an ihnen fest, brauchen sie, um durch den Alltag zu kommen, bauen sie als kleine Inseln in unseren Tag. Was aber passiert, wenn lange Eingeübtes plötzlich wegfällt? Ein Thema – vier Facetten.

Routinen beginnen schon am frühen Morgen. Für manche sogar besonders früh: Anhänger des sogenannten "5-Uhr-Klubs" schwören auf das zeitige Aufstehen.

Jeden Tag verbringen sie eine Morgenstunde mit einer festgelegten Routine aus Sport, Meditieren und persönlicher Weiterentwicklung. Korrespondentin Antje Passenheim berichtet, warum erfolgreiche New Yorker so auf diese Methode schwören.

Von Tagebuch bis Selbstbefriedigung

Zur Alltagsroutine mancher Menschen gehört damals wie heute das Tagebuchschreiben. Dass diese Kulturtechnik unter dem Stichwort "Journaling" einen ganz neuen Anstrich bekommt, erklärt Mandy Schielke.

Für manche ist es Yoga, für die anderen Masturbation: Autorin Katja Lewina plädiert für mehr körperliche Selbstliebe im Alltag - inbesondere für Frauen, die beim Thema Masturbation oft aus dem Blickfeld geraten.

Marie von Kuck schließlich erzählt von Menschen, die jahrzehntelang in der Psychiatrie mit rigiden Routinen leben mussten – und auf einmal ganz viel Freiheit vor sich haben.