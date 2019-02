Rosamunde Pilcher ist gestorben "Mutter der literarischen Seifenopern"

Rosamunde Pilcher. (Getty Images / Adam Berry)

Schon mit 15 Jahren unternahm die Britin erste Schreibversuche. Viele Jahre später entschied sich die Hausfrau und Mutter, als Schriftstellerin zu arbeiten und war mit zahlreichen Büchern und deren Verfilmungen sehr erfolgreich. Sie wurde 94 Jahre alt.

Anfangs schrieb sie noch unter dem Pseudonym Jane Fraser, später wurde ihr echter Name zum Inbegriff der literarischen Seifenoper. 40 Romane und Erzählungen schrieb Rosamunde Pilcher – und auch wenn viele diese verächtlich als sentimentalen Herzschmerz abtaten, Pilchers Bücher fanden sich regelmäßig auf den Bestsellerlisten.

"Viel hartes Schicksal"

Elisabeth Endres schrieb dazu 1991 in der Süddeutschen Zeitung: "In den Geschichten der Pilcher wird dem Leser keine vorschnelle Harmonie vorgegaukelt. Es gibt sehr viel hartes Schicksal. Gerade deswegen wirkt ihre Grundeinstellung so verführerisch. Das Urvertrauen wird immer wieder bestätigt. Die Welt ist nicht heil, aber heilbar. Und die Schönheit der Natur, der britischen Landschaften wie der Mittelmeerinseln, ist ein Sinnbild dieser Heiterkeit."

Abschied vom Schreiben

Sehr enttäuscht dürften ihre Fans gewesen sein, als Rosamunde Pilcher eines Tages ankündigte, nie wieder schreiben zu wollen. Kein endgültiger Entschluss, denn im Jahr 2000 veröffentlichte sie mit "Wintersonne" ihren 25. Roman. Nun ist Rosamunde Pilcher im Alter von 94 Jahren gestorben. In keinem Land soll sie so erfolgreich gewesen sein wie in Deutschland.

