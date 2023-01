Wegen Nacktszene vor 55 Jahren

Der Knackpunkt ist ein anderer: "Hussey und Whiting waren minderjährig und nach ihren Aussagen hat der 2019 verstorbene Regisseur Zeffirelli sich nicht an Absprachen gehalten. Er soll beiden zugesichert haben, dass sie eben nicht nackt zu sehen sein werden, sondern fleischfarbene Unterwäsche tragen und hat ihnen genau gezeigt, wo die Kamera steht und was gefilmt wird", so Wollner. An diese Absprache habe sich der Regisseur nicht gehalten.