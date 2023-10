Angetrieben von Mick Jagger und Produzent Andrew Watt haben die Stones in nur sechs Wochen mit „Hackney Diamonds“ ihr erstes neues Album mit eigenen Songs seit 18 Jahren aufgenommen, gemeinsam mit Gästen wie Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney oder Lady Gaga. Die zwölf neuen Songs vereinen alle Stile, die für die Rolling Stones wichtig sind: Rock, Pop, Gospel, Country, Funk, Blues.

Viele dachten, dass sich die Stones 2016 mit dem Blues-Album „Blue & Lonesome“ verabschiedet hätten. Frontsänger Mick Jagger feierte in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag, bei Lead-Gitarrist Keith Richards steht das Jubiläum im Dezember an. Der Bassist und Gitarrist Ron Wood ist immerhin schon 76 - und Schlagzeuger Charlie Watts vor zwei Jahren gestorben. Doch vielleicht war es gerade sein Tod, der den restlichen Rolling Stones ihre eigene Endlichkeit vor Augen geführt und sie damit noch einmal befeuert hat.

Schon 2016, als sie das Blues-Album fertiggestellt hatten, arbeiteten sie im Studio an neuen, eigenen Stücken. Doch kamen sie in diesen Sessions jahrelang nicht auf den Punkt. „Gegen Ende der letzten Tour kam Mick vergangenes Jahr zu mir und sagte: Lass uns nach der Tour direkt ins Studio gehen und einfach ohne großes Gerede eine Platte machen, wie ein Blitzkrieg", erinnert sich Gitarrist Keith Richards. "Wir hatten eine Menge aufgenommen, aber das Material hatte keine Struktur, es wollte kein Album daraus werden. Ich sagte also zu Mick: Wenn du genug Material hast und denkst, es reicht für ein Album, dann lass uns das machen. Und das haben wir dann getan, für ein Rolling-Stones-Album ist 'Hackney Diamonds' in Rekordzeit entstanden.“