Sheryl Crow, der verstorbene George Michael, The White Stripes oder auch Kate Bush: Sie alle und noch zehn weitere könnten 2023 die vielleicht höchste Ehrung für Rockmusiker empfangen: Die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame in Cleveland, Ohio.

In einer eigenen Kategorie namens "Early Influences" versuche man, auch die Wurzeln des Rock 'n' Roll zu ehren: Country, Rhythm & Blues und Gospel. "Aus diesen Stilen ist Rock 'n' Roll historisch hervorgegangen, und die werden auch in einer wertkonservativen Veranstaltung wie der Rock and Roll Hall of Fame nun stärker geehrt."

"Diese konservative Institution" habe keine andere Wahl, als sich zu öffnen, sagt Müller. Da spiele die Emanzipation mit rein und die Angst, komplett irrelevant zu werden. "Das ist ein Geschäft, ein Riesen-Event, das kann man nicht mehr nur mit alten weißen Männern machen." Müller verweist auf die Kulturkämpfe in den USA, die länger als in Europa ausgefochten würden.

Die Öffnung in Richtung von "Pop" im europäischen Verständnis habe aber schon vor Jahren eingesetzt, so Tobi Müller. Nur eine Umbenennung in "Pop Hall of Fame" sei in den USA undenkbar.