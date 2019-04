Robert Gläser live mit neuem Album "Brich aus" Motivierende Powersongs

Robert Gläser im Gespräch mit Andreas Müller

Robert Gläser muss sich immer noch daran gewöhnen, nicht mehr mit Band, sondern als Solokünstler auf Tour zu sein. (Robert Gläser)

Mit zwölf Jahren stand Robert Gläser das erste Mal auf der Bühne – mit seinem Vater und Rocklegende Peter "Cäsar" Gläser. Später tourte er über 20 Jahre mit seiner Band "Six". Sein zweites Solo-Album "Brich aus" soll dazu motivieren, nicht aufzugeben.

Robert Gläser ist mit Musik groß geworden. Kein Wunder, wenn der Vater Rockgeschichte mit der Band "Renft" geschrieben hat. Er selbst ist dann viele Jahre mit der Band "Six" für insgesamt rund 3000 Konzerte unterwegs gewesen, bevor die Zeit für seine Soloalben kam. Lachend gibt er zu, er sei immer noch dabei, sich an das Reisen ohne Band zu gewöhnen.

"Brich aus" – ein Motivationssong

"Brich aus" ist der titelgebende Song der Platte. "In den letzten zwei Jahren ist bei mir persönlich viel passiert. Und der Ruf 'Brich aus' ist eine Art Motivationssong." Und weil das so plakativ wirke, habe er diesen Titel auch für das Album gewählt. Es sei eine Art Motivationsschub für ihn, auch aus Zwängen heraus zu kommen, "aus Beziehungen, die nicht funktionieren, aus dem Arbeitsleben, aus dem Alltag".

Er wolle immer wieder aufstehen und weiter gehen und nicht aufgeben. "Denn Stillstand ist der Tod", zitiert Gläser Herbert Grönemeyer bzw. Max Frisch.

"Da musste ich hier und da mal laut werden", sagt Robert Gläser über seine neuen Songs. (Robert Gläser)

In seinem Alter habe man eine Menge erlebt und etliche Einschläge erfahren. Dafür stünden die kräftigen Bilder in den Songs: "Da musste ich hier und da mal laut werden. Und ich glaube, es gibt eine Menge Leute in meinem Alter, die das gut nachfühlen können."

Das Album ist aber nicht nur voller Powersongs. Es sind auch Liebeslieder dabei, die eine ganz andere Seite von Gläser zeigen. Erinnerungen an vergangene Tage sind thematisiert. Das Video zum Song "Alte Zeiten" ist aus unzähligen Fotos und Filmfrequenzen aus seinen zurück liegenden Jahren kreiert.

Ein Teil davon ist auch die Zeit mit seinem Vater. Nach wie vor spielen er und sein jüngerer Bruder die Lieder seines Vaters, unter anderem während der "70 Jahre Cäsar-Tour". "Es ist ein wunderbares Projekt", sagt Robert Gläser, "weil wir das große Erbe, das er hinterlassen hat, weitertragen, und immer wieder feststellen, was es für ein großes Werk ist. Musikalisch und inhaltlich." Erstaunt ist er dann immer wieder, wie viele Menschen diese Musik immer noch hören, und wie hochemotional sie auf diese Musik reagieren würden.

(cdr)

Mit dem Gitarristen Hannes Funke singt Robert Gläser im Studio von Deutschlandfunk Kultur live das Liebeslied "Sag kein Wort".