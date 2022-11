A&R-Managerin Rita Flügge-Timm

„Es ist für mich nicht schwer gewesen, mich durchzusetzen“, sagt Rita Flügge-Timm zu ihren Erfahrungen in der Musikbranche. Sie könne dabei aber nur für sich sprechen, betont sie.

Sie sei schon als Kind eine hartnäckige Persönlichkeit gewesen, bekennt die A&R-Managerin, die heute mit DolceRita Music & Publishing eine eigene Agentur führt. Sie habe immer versucht, durchzusetzen, was sie sich in den Kopf gesetzt hatte.

An der Uni Hamburg findet eine Podiumsdiskussion unter dem Titel "Mackerszenen? Frauen in der Hamburger Musikkultur" statt, bei der alle Diskussionsteilnehmer außer Moderator Thorsten Logge Frauen sind.

"A&R" steht für "Artists & Repertoire", also für Künstler und Repertoire, und bezeichnet eine Schnittstellenfunktion.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung . Sie können die Anzeige jederzeit wieder deaktivieren.

Gefragt nach den Entwicklungen in der Branche sieht Rita Flügge-Timm eine ganze Menge Veränderungen seit ihrer Lehrzeit Ende der 70er-Jahre: „Ich war damals 16, da gab es natürlich sehr viele Frauen in den Plattenfirmen, aber in den normalem Jobs als Sekretärin, Assistentin, Telefonistin, Buchhalterin.“