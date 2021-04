Richard Wagners Tannhäuser Zwischen Sinneslust und Seelenfrieden

Moderation: Stefan Lang

Die Fantasie ist angeregt: So stellte sich Pierre-Auguste Renoir in einer Studie die Freuden Tannhäusers bei Venus vor. (imago / Artokoloro)

Ein verhängnisvoller Besuch: Tannhäuser hat im Venusberg sinnliche Freuden genossen, die kein Sterblicher jemals erfuhr. Doch es zieht ihn in das irdische Leben zurück, wo ihm die große Liebe zu Elisabeth verwehrt bleibt.

Wagner-Opern haben im Moment kaum Konjunktur, doch unsere Aufnahme mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter dem damaligen Chefdirigenten Marek Janowski kann die Lücke schließen. In der Saison 2011/2012 hatte der Dirigent ein Wagner-Projekt aufgelegt, das die zehn großen Opern zur Aufführung brachte.

Wagner Leidenschaft für alte Stoffe

Der verwickelte, mittelalterliche Stoff zog Wagner magisch an. Viele Jahre beschäftigten ihn die alten Erzählungen, die er zu einem eigenen Textbuch formte. Die Oper erfuhr mehrere Fassungen. Janowski entschied sich in seinem Zyklus für die erste, die 1845 im Dresdner Hoftheater uraufgeführt wurde.

Der Ritter Tannhäuser kann sich Zutritt zum Venusberg verschaffen und verweilt in Lust bei der Göttin, der er aber nach einiger Zeit überdrüssig wird. Er verlässt sie und landet am Fuße der Wartburg, wo er die Hand von Elisabeth erringen will. Ein Gesangswettbewerb, der berühmte Sängerkrieg auf der Wartburg, wird ihm dabei aber zur Falle, denn alle sollen ein Loblied auf die Liebe singen.

Richard Wagner hat die Wartburg besucht und auch einen Eintrag im Gästebuch hinterlassen. (IMAGO / Westend61)

Tannhäuser hört seine Konkurrenten, die ahnungslos von Liebeswonnen reimen. Doch mit seinem Lied verrät er schließlich seinen Besuch im Venusberg und wird verbannt, denn der Kontakt zu fremden Göttern wird als Frevel gewertet. Nun kann ihn höchstens ein Büßergang nach Rom noch helfen.

Die verliebte Elisabeth hofft auf eine glückliche Rückkehr Tannhäusers, der aber die Absolution nicht erhalten hat. Daraufhin entscheidet sie sich, für seine Erlösung zu sterben. Den Verlust der großen Liebe überlebt Tannhäuser nicht.

Aufzeichnung vom 5. Mai 2012 in der Philharmonie Berlin

Richard Wagner

"Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg"

Romantische Oper in drei Aufzügen (Dresdner Fassung)

Landgraf Hermann – Albert Dohmen, Bass

Tannhäuser – Robert Dean Smith, Tenor

Wolfram von Eschenbach – Christian Gerhaher, Bariton

Walter von der Vogelweide – Peter Sonn, Tenor

Biterolf – Wilhelm Schwinghammer, Bass

Heinrich der Schreiber – Michael McCown, Tenor

Reinmar von Zweter – Martin Snell, Bass

Elisabeth – Nina Stemme, Sopran

Venus – Marina Prudenskaja, Sopran

Ein junger Hirt – Bianca Reim, Sopran



Rundfunkchor Berlin

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Marek Janowski