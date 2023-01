RIAS Kammerchor Berlin: Händels „Judas Maccabaeus“

In der Oratoriensaison 1747 gelang Händel mit "Judas Maccabaeus" ein außergewöhnlicher Wurf. Diese Komposition wurde allein bis zum Tod des Komponisten 1759 mehr als 50 Mal in England und Irland wiederholt und geriet auch nach seinem Ableben nicht in Vergessenheit.

Verantwortlich dafür war in erster Linie die enge Verbindung des Librettos mit der Realpolitik: In den 1740er Jahren hatte es heftige Auseinandersetzungen zwischen den schottischen Jakobiten unter Führung von Charles Edward und den von William Duke of Cumberland angeführten königtreuen Regierungstruppen gegeben. Aus der entscheidenden Schlacht bei Culloden ging das königliche Heer 1746 als Sieger hervor, was in London verständlicherweise große Begeisterung auslöste.