RIAS Kammerchor bei „Biennale zur Musik der 50er und 60er Jahre“

Das Konzert findet unter dem Dach einer gut zweiwöchigen Reihe mit dem Titel: „Biennale zur Musik der 50er und 60er Jahre“ statt, veranstaltet von den Berliner Philharmonikern, die auch Gäste für das Festival eingeladen haben. Die Konzerte finden in architektonisch bedeutsamen und besonderen Gebäuden statt, dieses Mal in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin.