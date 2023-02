RIAS Kammerchor Forum

Fanny Hensel-Mendelssohn

„Duette für zwei Frauenstimmen:

Wenn ich in deine Augen sehe

Winter, was hat dir getan

Aus meinen Tränen



Felix Mendelssohn Bartholdy

Volkslied, op. 63, Nr. 5

Abschied der Zugvögel, Op. 63, Nr. 2



Franz Schubert

Der Wanderer, D 489

(bearbeitet für Gitarre solo von Phileas Baun)



Clara Schumann

Sie liebten sich beide, Op. 13, Nr. 2



Fanny Hensel-Mendelssohn

Mein Liebchen, wir saßen beisammen



Robert Schumann

Erste Begegnung, Op. 74, Nr. 1



Clara Schumann

Der Mond kommt still gegangen, Op. 13, Nr. 4



Robert Schumann

Liebesgram, Op. 74, Nr. 3



Franz Schubert

Der Doppelgänger, D. 957, Nr. 13

(bearbeitet für Gitarre solo von Phileas Baun)



Johannes Brahms

Die Meere, Op. 20, Nr. 3



Johannes Brahms

„Fünf Duette“, Op. 66:

Klänge I

Klänge II

Am Strande