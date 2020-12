RIAS Kammerchor Berlin mit Justin Doyle Klänge mit Flügeln

Moderation: Volker Michael

Chefdirigent Justin Doyle liebt Chormusik mit lateinischen Texten und Kirchen mit langem Nachhall (picture-alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Ganz spontan haben die Sängerinnen und Sänger des RIAS Kammerchors Berlin die durch Corona frei gewordene Zeit zu einem Konzert in der Berliner Marienkirche genutzt - Chefdirigent Justin Doyle hatte Werke herausgesucht, die in eine große Hallenkirche wie diese gehören.

Seine Motetten erklingen in vielen Kirchen Englands und Irlands - hierzulande ist er so gut wie unbekannt, obwohl er einige Zeit auch in Leipzig studiert hat: Charles Villiers Stanford. Stanfords "Drei Motetten op. 38" stellen Justin Doyle und der RIAS Kammerchor Berlin in Zusammenhang mit drei ähnlichen Werken Felix Mendelssohn Bartholdys. Zwei davon sind weltbekannt - die beiden Ausschnitte aus dem Oratorium "Elias", das erstmals in Birmingham gegeben wurde: "Hebe Deine Augen auf" und "Denn er hat seinen Engeln befohlen".

Der RIAS Kammerchor (Matthias Heyde )

Latein als Gesangssprache bietet Distanz und die Sicht von oben - fernab vom alltäglichen Leben. Latein ist beliebt als Gesangssprache bis in unsere Tage. Das wird auch in diesem Programm spürbar. Herz und Endpunkt dieses Konzertprogramms vom 15. Oktober aus der Berliner Marienkirche am Alexanderplatz ist die doppelchörige Messe von Frank Martin.

Wunderwerk der neueren Chormusik

Dass dieses Wunderwerk der Chormusik a cappella viele Jahrzehnte in einer Schublade gelegen hat, bleibt rätselhaft. Der Genfer Komponist war wohl zu bescheiden, sie der Welt zu zeigen, oder er sah sie als seinen ganz intimen Dialog mit seinem Schöpfer. Als Sohn eines calvinistischen Pfarrers hatte Martin einiges zu leisten, bevor er die Musik als Mittel zur Feier des Glaubens entdecken konnte.

Dabei preist er mit seiner festlich-andächtigen Messe nichts als das Leben und die Zuversicht. Wie wichtig ist solche Musik in dieser Zeit, wo Singen und Musizieren für Menschen nicht erlaubt ist.

Die evangelische Marienkirche an der Karl-Liebknecht-Strasse in Berlin-Mitte (picture-alliance / dpa / Mirschel Hansjoachim)

Marienkirche, Berlin

Aufzeichnung vom 15. Oktober 2020

Charles Villiers Stanford

"Coelos ascendit hodie"

"Justorum animae" aus "Three Motets" op. 38

Felix Mendelssohn Bartholdy

"Hebe deine Augen auf"

"Denn er hat seinen Engeln befohlen" aus dem Oratorium "Elias" op. 70

"Beati mortui" op. 115, 1

Charles Villiers Stanford

"Beati quorum via" aus "Three Motets" op. 38

William Henry Harris

"Faire is the Heaven"

Frank Martin

Messe für Doppelchor a cappella

RIAS Kammerchor Berlin

Leitung: Justin Doyle