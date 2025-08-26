Ludwig van Beethoven
Ouvertüre zum Schauspiel "Coriolan" op. 62
Frédéric Chopin
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 f-Moll op. 21
Igor Strawinsky
Oktett für Blasinstrumente
Peter Tschaikowsky
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 b-Moll op. 23
Rheingau Musikfestival: Mahler Chamber Orchestra mit Spitzensolisten
Konzertretterin und Pianistin Anna Vinnitskaya sprang für das Konzert mit dem Mahler Chamber Orchestra unter José Maria Blumenschein ein. © Ansgar Klostermann
Rettung für die Romantik
105:11 Minuten
Zwei ausgewachsene Klavierkonzerte an einem Abend? Das plante Yuja Wang, wurde aber krank. In letzter Minute sprangen zwei Stars ein: Jan Lisiecki und Anna Vinnitskaya, die so das Konzert mit dem Mahler Chamber Orchestra mit romantischen Werken retteten.
Aufzeichnung vom 10.07.2025 im Kurhaus Wiesbaden beim Rheingau Musik Festival
Ludwig van Beethoven
Jan Lisiecki, Klavier (Chopin)
Anna Vinnitskaya, Klavier (Tschaikowsky)
Mahler Chamber Orchestra
Leitung: José Maria Blumenschein