Rheingau Musikfestival: Mahler Chamber Orchestra mit Spitzensolisten

Rettung für die Romantik

105:11 Minuten Konzertretterin und Pianistin Anna Vinnitskaya sprang für das Konzert mit dem Mahler Chamber Orchestra unter José Maria Blumenschein ein. © Ansgar Klostermann

Zwei ausgewachsene Klavierkonzerte an einem Abend? Das plante Yuja Wang, wurde aber krank. In letzter Minute sprangen zwei Stars ein: Jan Lisiecki und Anna Vinnitskaya, die so das Konzert mit dem Mahler Chamber Orchestra mit romantischen Werken retteten.