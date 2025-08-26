Rheingau Musikfestival: Mahler Chamber Orchestra mit Spitzensolisten

Rettung für die Romantik

105:11 Minuten
Blick auf die am Flügel sitzende und dabei strahlende Pianistin während ihres Auftrittes mit dem Mahler Chamber Orchestra.
Konzertretterin und Pianistin Anna Vinnitskaya sprang für das Konzert mit dem Mahler Chamber Orchestra unter José Maria Blumenschein ein. © Ansgar Klostermann
Moderation: Ruth Jarre |
Zwei ausgewachsene Klavierkonzerte an einem Abend? Das plante Yuja Wang, wurde aber krank. In letzter Minute sprangen zwei Stars ein: Jan Lisiecki und Anna Vinnitskaya, die so das Konzert mit dem Mahler Chamber Orchestra mit romantischen Werken retteten.
Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
Aus dem PodcastKonzert
Aufzeichnung vom 10.07.2025 im Kurhaus Wiesbaden beim Rheingau Musik Festival

Ludwig van Beethoven
Ouvertüre zum Schauspiel "Coriolan" op. 62

Frédéric Chopin
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 f-Moll op. 21

Igor Strawinsky
Oktett für Blasinstrumente

Peter Tschaikowsky
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 b-Moll op. 23

Jan Lisiecki, Klavier (Chopin)
Anna Vinnitskaya, Klavier (Tschaikowsky)
Mahler Chamber Orchestra
Leitung: José Maria Blumenschein

Mehr zum Thema
Zur Startseite