Retrospektive Denise Scott Brown Lernen von Las Vegas

Angelika Fitz im Gespräch mit Marietta Schwarz

Denise Scott Brown vor der Skyline von Las Vegas, 1972 (Foto: Robert Venturi)

In den 1970ern revolutionierte ein Architektenpaar mit seinen Schriften den Blick auf unsere Städte: „Learning from Las Vegas“ hieß ein Werk, berühmt wurde Robert Venturi. Seine Frau Denise Scott Brown ging etwas unter. Jetzt widmet das Architekturzentrum ihr die erste Einzelausstellung.

Denise Scott Brown beeinflusste die Architektur als Stadtplanerin, Theoretikerin und Lehrende wie kaum jemand im 20. und 21. Jahrhundert, ohne dass man es weiß, sagt die Direktorin des Architekturzentrums Wien, Angelika Fitz. Sie widmet dort der 87-jährigen Architektin jetzt ihre erste Einzelausstellung: "Downtown Denise Scott Brown".

Scott Brown ist eine kosmopolitische Persönlichkeit

Die Ausstellung ist aufgebaut wie ein innerstädtischer Platz, der umgeben ist von Schaufensterfronten. Im Zentrum steht ein monumentaler Brunnen, der digital bespielt wird. In den Schaufenstern sind Leben und Werk von Denise Scott Brown präsentiert: Von dem damaligen Rhodesien, heute Zimbabwe, wo sie in den 1930er Jahren geboren wurde, über Südafrika und Europa, wo sie studierte, bis in die USA. "Sie ist eine sehr kosmopolitische Persönlichkeit".

Das Denken und die Arbeit der Architektin hätten immer noch Aktualität, so Fitz, denn alles basiere bei ihr auf der Akzeptanz und der Beschäftigung des Vorhandenen. In den 1960er Jahren sei es revolutionär gewesen, nach Las Vegas zu fahren und zu sagen: "Dies hier ist genauso interessant und wertvoll wie zum Beispiel Gebäude aus der Bauhaus-Ära."

Auf Augenhöhe mit ihrem Mann

Die Arbeit mit ihrem Mann Robert Venturi, der im September 2018 verstarb, sei immer auf Augenhöhe gewesen, meint Angelika Fitz. Mit Las Vegas habe sich Denise Scott Brown allerdings schon lange vor Venturi beschäftigt. "Trotzdem glauben viele Menschen immer noch, dass es die Arbeit von Robert Venturi war".

Scott Brown betonte stets das Kollektive, sie erfand womöglich auch die kreative Gemeinschaftsleistung in der Architektur. "Das ist ihr dann auf den Kopf gefallen, denn damals blieb nur der Mann als Guru über."

Downtown Denise Scott Brown

Architekturzentrum Wien

22.11.2018-18.03.2019