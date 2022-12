Überall herrscht Arbeitskräftemangel, deswegen soll unter anderem wieder länger gearbeitet werden: Die Bundesregierung will erreichen, dass weniger Menschen vor der Regelaltersgrenze in Rente gehen. "Es gilt, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können", sagt Bundeskanzler Olaf Scholz.

Anlass sind neue Zahlen vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB). Sie bestätigen einen Trend, nach dem die Menschen in Deutschland immer häufiger früh in Rente gehen. Viele scheiden demnach bereits mit 63 oder 64 Jahren aus dem Arbeitsmarkt aus – und damit deutlich vor der Regelaltersgrenze.

Eine Ursache dafür sei die "Rente mit 63", heißt es: also die seit 2014 bestehende Möglichkeit eines frühzeitigen Rentenbezugs ohne Abschläge für Menschen, die 45 Versicherungsjahre aufweisen können. Im damaligen Gesetzgebungsverfahren ging man von 200.000 bis 240.000 Anträgen pro Jahr aus. Doch im vergangenen Jahr nutzten nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung fast 270.000 Neurentner diesen Weg.

Auch andere Quellen bestätigen den Trend. Seit 2011 befragt die repräsentative Studie „lidA – leben in der Arbeit“ wiederholt ältere Erwerbstätige aus den sogenannten Babyboomer-Jahrgängen dazu, wie lange sie arbeiten wollen und können. Die Untersuchung hält fest, wie sich Arbeitsbedingungen und Erwerbsverläufe verändern und welche persönlichen Motive hinter der Entscheidung stehen, den Job früher aufzugeben oder eben nicht.

Laut der Studie, bei der in Abständen jeweils bis zu 9.000 Personen in ganz Deutschland befragt werden, ist der Trend zum frühen Ausstieg aus dem Erwerbsleben ungebrochen. "Es herrscht eine Kultur des Frühausstiegs", sagt Studienleiter Hans Martin Hasselhorn von der Universität Wuppertal. Das gelte für die Babyboomer als auch für jüngere Generationen.

Die Gründe dafür sind vielfältig, doch der Hauptgrund ist der Wunsch nach mehr freier Zeit. "Die Leute wollen über ihr Leben mehr selbst bestimmen, sie wollen es genießen, bevor es zu spät ist", sagt Hasselhorn. Andere empfinden ein "moralisches Recht", früher in Rente zu gehen. Und nicht wenige können es sich auch einfach leisten, selbst, wenn es zu Abschlägen bei der Rente kommt.

"Das ist der Weg, um Beschäftigte länger zu halten", betont Hasselhorn. Denn drei Viertel von denjenigen, die früher in Rente gehen wollen, sagen zugleich, dass sie unter bestimmten Bedingungen bereit wären, weiter zu arbeiten.

Sicher ist: Die Debatte wird weitergehen. CDU-Fraktionschef Friedrich Merz bietet der Ampel-Koalition Gespräche über eine große Rentenreform im kommenden Jahr an. Natürlich nicht ohne Seitenhieb: "Die früheren Möglichkeiten für einen Renteneintritt sind das Lieblingsprojekt der SPD in der letzten Wahlperiode gewesen", so Merz.