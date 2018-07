Rente und Altersvorsorge Was tun gegen Armut im Alter?

Moderation: Julius Stucke

Heute kommen in Deutschland auf jeden Ruheständler jenseits der 65 Jahre drei Bundesbürger im erwerbsfähigen Alter – nach 2030 werden es nur noch zwei sein. (dpa)

"Die Rente ist sicher" - dieser Satz haftet wie Klebstoff am früheren Arbeitsminister Norbert Blüm. Inzwischen wissen wir es besser und der Frust ist groß. Das Schreckgespenst Altersarmut jagt vielen Angst ein. Was ist zu tun? Welche Strategien helfen?

Dass die Rente sicher ist, glaubt heute kaum noch jemand: Besonders groß ist der Renten-Frust bei der sogenannten Babyboomer-Generation, den heute 55- bis 64-Jährigen. Das geht aus dem aktuellen "Axa-Deutschland-Report" hervor. Jeder zweite (56 Prozent) erwartet eine verschlechterte Lebensqualität, fast niemand (zwei Prozent) eine Verbesserung. 78 Prozent haben das Vertrauen in die Politik beim Thema Altersvorsorge verloren.

Die Demografie gibt auch nicht gerade Anlass zu Optimismus: Heute kommen in Deutschland auf jeden Ruheständler jenseits der 65 Jahre drei Bundesbürger im erwerbsfähigen Alter – nach 2030 werden es nur noch zwei sein. Und die müssen zusätzlich umso mehr sehen, wie sie selbst vorsorgen. Schon heute liegt fast jede zweite Altersrente in Deutschland unter 800 Euro im Monat.

Hilft ein neues Rentenpaket?

In dieser Woche hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sein Rentenpaket vorgestellt. Wir nehmen es zum Anlass, über die Zukunft der Rente beziehungsweise der Altersvorsorge zu diskutieren.

Unsere Gäste blicken aus zwei unterschiedlichen Perspektiven – und politischen Haltungen – auf das Thema:

Prof. Dr. Christian Hagist ist Inhalber des Stiftungslehrstuhls für generationenübergreifende Wirtschaftspolitik an der WHU Otto Beisheim School of Management. Der Experte für Demografie, Sozialversicherungen und Beamtenpensionen ist Mitglied der gerade gegründeten "Jungen Rentenkommission", einer Initiative der "Jungen Unternehmer". Er ist zudem Kommentator bei der arbeitgebernahen "Initiative Neue Marktwirtschaft". Er ist ein Verfechter der privaten Vorsorge und der durch den damaligen SPD-Kanzler Schröder angestoßenen Reformen.

Niels Nauhauser ist Abteilungsleiter des Fachbereichs Altersvorsorge, Banken, Kredite bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Zusammen mit Werner Bareis hat er das "Lexikon der Finanzirrtümer – teure Fehler und wie man sie vermeidet" (2008) veröffentlicht. Nauhauser steht ganz auf der Seite der Verbraucher, kümmert sich also eher um die private Versorgung. Sein Job ist also ganz praktisch, Ratsuchenden eine passgenaue Vorsorge zu schneidern. Er kritisiert den Einzug der Privatisierung in das Rentensystem seit Schröder.

Wie kann ein gerechtes Rentensystem aussehen? Wie kriegen wir die Rente fit für die Zukunft? - Fragen zu diesem Thema beantworten Christian Hagist und Niels Nauhauser.



