Rennfahrer Niki Lauda ist tot Ein Leben auf der Überholspur

Von Achim Scheu

Der dreifache Formel-1-Weltmeister Niki Lauda schlief im Kreis seiner Familie friedlich ein. (picture alliance / ERWIN SCHERIAU / APA / picturedesk.com)

Niki Lauda: legendärer Rennfahrer, Publikumsliebling, Unternehmer, TV-Experte. Er überlebte einen schweren Unfall auf dem Nürburgring mit verbranntem Kopf und stieg wieder ins Rennauto, als sei nichts gewesen. Jetzt ist Lauda gestorben.

Am 1. August 1976 verlor Niki Lauda die Kontrolle über seinen Ferrari und krachte auf dem Nürburgring in eine Felswand. Das Auto begann zu brennen, eine knappe Minute saß Lauda noch darin, bevor er rausgezogen wurde. Die schweren Verletzungen am Kopf waren den Rest seines Lebens zu sehen - sie kündeten von der Gefahr im Rennsport. Und von Laudas großem Willen, diese Gefahr zu besiegen.

Bald saß er wieder im Ferrari und wurde in der Saison sogar noch Vize-Weltmeister. Später gründete er seine eigene Fluggesellschaft, kehrte als Manager in den Rennsport zurück, und war dann TV-Experte, der den Zuschauern die Formel 1-Welt erklärte.

Niki Lauda sei kein "einfacher Charakter" gewesen, sagt der Sportreporter Achim Scheu in seinem Nachruf. Aber einer, der mit Vollgas durchs Leben raste.