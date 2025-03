Sahara-Reise

Auf den Spuren von Charles de Foucauld

19:05 Minuten Der Reiseautor Wolfgang Büscher suchte die Steinhütte auf, in der Charles de Foucauld als Eremit um 1914 mitten in der Sahara gelebt hat.

Der Schriftsteller Wolfgang Büscher reiste in die algerische Wüste und hat danach das Buch "Der Weg" geschrieben. Mitten in der Sahara lebte einst der französische Militär und spätere Mönch Charles de Foucauld in einer einsamen Klause unter den Tuareg.