Stefanie Reinsperger in "Der Theatermacher"

Eine Darstellerin, die schon mehrfach begeistert hat in Rollen, die ursprünglich für Männer geschrieben wurden, ist Stefanie Reinsperger. Seit 2020 ist sie zudem Kommissarin im WDR-Tatort und hat in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht. „Ganz schön wütend“ heißt es. Jetzt spielt sie Thomas Bernhards legendären „Theatermacher“ unter der Regie von Oliver Reese am Berliner Ensemble.

Im Mittelpunkt des Stücks steht der Staatsschauspieler Bruscon, der im Tanzsaal einer Gastwirtschaft seine Komödie „Das Rad der Geschichte“ aufführen will – und sich dann in langen Monologen über alles Mögliche beschwert. Es kommt außer ihm auch kaum jemand zu Wort in diesem Stück – eine Traumrolle also?