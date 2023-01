Reichsbürger in Brandenburg

Es sollte ein idyllischer Platz zum Abschalten werden für Diane und Flo. Vor vier Jahren kauften die beiden Berliner mit Freunden das Grundstück in der Uckermark – im Dörfchen Rutenberg, ein Ortsteil von Lychen. Sanfte Hügel, Seen, Moore, kaum Menschen.

Peter Fitzek und seine Organisation haben sogenannte Strohmänner. Wir kennen diese Taktik auch aus anderen Bundesländern. So hat der Grund und Boden und Anwesen gekauft in Sachsen, zwei an der Zahl.

Derzeit beobachte man die Gründung sogenannter "Gemeinwohldörfer". In denen sollen sich 200 bis 300 Menschen ansiedeln, um autark zu leben als Selbstversorger - weniger aus ökologischen Gründen, sondern um nichts mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu tun zu haben, so Michael Hüllen vom Brandenburgischen Verfassungsschutz: "Das heißt, die Menschen, die hier arbeiten, arbeiten de facto nur für das 'Engel-Geld', das heißt, sie können es nicht zurücktauschen."

Und Hüllen ergänzt: "Sie bekommen dafür vielleicht Naturalien, aber mehr auch tatsächlich nicht. Das ist nichts Anderes als Vasallentum, was Peter Fitzek hier tatsächlich durchführen will." Die Reichsbürger um Peter Fitzek suchen explizit verlassene Ländereien, leerstehende Gehöfte in abgelegenen Regionen. Mehr als 20 Gemeinden in Brandenburg hätten sie kontaktiert – darunter auch Rutenberg. Es gehe hier um 44 Hektar Land.