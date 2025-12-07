Reformpaket
Rund 15 Millionen Menschen nutzen derzeit die staatlich geförderte Riesterrente. Diese sei aber zu kompliziert, heißt es aus dem Bundesfinanzministerium
Regierung plant Neustart der privaten Altersvorsorge
Die Bundesregierung plant eine Reform der privaten Altersvorsorge: einfacher, flexibler, mit staatlicher Förderung je nach Risiko und Einkommen. Zusätzlich soll eine Frühstart-Rente für Kinder und Jugendliche eingeführt werden.