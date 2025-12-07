Reformpaket

Regierung plant Neustart der privaten Altersvorsorge

02:15 Minuten
Ein älterer Herr sitzt mit dem Rücken zum Betrachter auf einer Parkbank mit Blick in die Ferne.
Rund 15 Millionen Menschen nutzen derzeit die staatlich geförderte Riesterrente. Diese sei aber zu kompliziert, heißt es aus dem Bundesfinanzministerium © picture alliance / CHROMORANGE / Elke Münzel
Thoms, Katharina |
Die Bundesregierung plant eine Reform der privaten Altersvorsorge: einfacher, flexibler, mit staatlicher Förderung je nach Risiko und Einkommen. Zusätzlich soll eine Frühstart-Rente für Kinder und Jugendliche eingeführt werden.
