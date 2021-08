Realismus Wilson Gonzalez Ochsenknecht, wie realistisch bist du?

Realistische Menschen sind klischeehaft betrachtet Spaßbremsen und nicht gerade die Menschen, mit denen man spontan mal die Nacht durchmacht.

Denen fällt nämlich genau in dem Moment wieder ein, dass am nächsten Tag die Realität (also die Arbeit oder andere Verpflichtungen) wartet, wenn man gerade so richtig mit der Unvernunft loslegen wollte.

In "Off the Record" diskutiert Vero Schreiegg mit dem Schauspieler und Sänger Wilson Gonzalez Ochsenknecht, wo die Grenzen von Realismus und Realität verlaufen und wo dann auch noch die Authentizität mit reinspielt.

Wie viel wollen wir über die Realität wissen?

Hat der Realismus in der Nacht eher Pause? Wollen wir von unseren Lieblingsmusiker*innen wirklich wissen, wie die "in echt" sind? Oder reicht es nicht, dass wir uns einfach vorstellen, dass das, was wir auf der Bühne sehen, die Realität ist? Dazu gibt es die besten Songs, um wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen.

