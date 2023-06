Reaktionen in der Ukraine

Schadenfreude und Sarkasmus

04:47 Minuten In der Ukraine gibt es jetzt die Hoffnung, dass nachem dem Wagner-Aufstand in Moskau die Kampfmoral der russischen Truppen in dem Land noch weiter sinken könnte. © picture alliance / dpa / TASS / Mikhail Tereshchenko

Sawicki, Peter · 25. Juni 2023, 12:10 Uhr

Welche Reaktionen gibt es in Kiew auf den Machtkampf? Politiker gehen davon aus, dass die Situation in Moskau noch nicht ausgestanden ist. Auch gibt es die Hoffnung, dass sich der Machtkampf positiv auf den Krieg in der Ukraine auswirken könnte.