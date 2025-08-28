Theater ohne Saal

Eine Brikettfabrik und die Sächsische Schweiz als Theater-Bühne

46:35 Minuten
Lausitz Festival: Der Schauspieler Crispin Hausmann und die Schauspielerin Klaudia Sobota im Stück "Sonettfabrik" in der Louise, der ältesten noch funktionstüchtigen Brikettfabrik der Welt und einem Industriedenkmal in Brandenburg.
Lausitz Festival: Der Schauspieler Crispin Hausmann und die Schauspielerin Klaudia Sobota im Stück "Sonettfabrik" in der Louise, der ältesten noch funktionstüchtigen Brikettfabrik der Welt und einem Industriedenkmal in Brandenburg. © picture alliance / dpa / Frank Hammerschmidt
Burkhardt, Susanne; Philipp, Elena; Jäger, Tom; Kasch, Georg |
Audio herunterladen
Im Sommer zieht es viele Theater hinaus ins Freie. Wir sind zu Besuch beim Lausitz-Festival mit Shakespeare-Sonetten in einer alten Brikettfabrik und bei den Sandstein-Spielen, die die Landschaft der Sächsischen Schweiz zur Bühne machen.
Der Theaterpodcast Podcast
Aus dem PodcastDer Theaterpodcast

Podcast hören

PodcastDer Theaterpodcast

Der Theaterpodcast Podcast

Einmal im Monat greift „Der Theaterpodcast“ die wichtigen Debatten rund um das Theater und seine... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zu Open-Air-Theaterfestivals
Zur Startseite