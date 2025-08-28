Theater ohne Saal

Eine Brikettfabrik und die Sächsische Schweiz als Theater-Bühne

46:35 Minuten Lausitz Festival: Der Schauspieler Crispin Hausmann und die Schauspielerin Klaudia Sobota im Stück "Sonettfabrik" in der Louise, der ältesten noch funktionstüchtigen Brikettfabrik der Welt und einem Industriedenkmal in Brandenburg. © picture alliance / dpa / Frank Hammerschmidt

Im Sommer zieht es viele Theater hinaus ins Freie. Wir sind zu Besuch beim Lausitz-Festival mit Shakespeare-Sonetten in einer alten Brikettfabrik und bei den Sandstein-Spielen, die die Landschaft der Sächsischen Schweiz zur Bühne machen.