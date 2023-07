Zug der Rauchwolken

Meteorologe: Kanadas Waldbrände sind klimarelevant

06:07 Minuten Rauch und Staubpartikel ziehen in dicken Wolken nach den Waldbränden in Kanada um den gesamten Globus (Symbolbild) © picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jeff McIntosh

Ansmann, Albert · 04. Juli 2023, 06:40 Uhr

Der Qualm der Waldbrände in Kanada und den USA zieht jedes Jahr bis nach Europa. Und das hat seit 2017 klar zugenommen, sagt Albert Ansmann, Meteorologe am Institut für Troposphärenforschung in Leipzig. "Die Wolken ziehen in drei Wochen um den Globus."