"Jetzt halten Sie mal die Schnauze, setzen sich auf Ihren verdammten Arsch und hören mir zu.“ – Es geht nicht darum, hier jemanden zu beleidigen, aber so oder ähnlich hören das Sportlerinnen und Sportler immer wieder in der Kabinenansprache oder beim Training. Der Umgangston im Sport ist oft rau, roh und ruppig. Der Sport hat seine eigenen Regeln und auch seine eigene Sprache. Häufig geht man verbal nicht besonders fein miteinander um.

Andererseits heißt es ja auch immer wieder, man könne sich beim Sport abreagieren. Sind Leibesübungen also womöglich eine der letzten Oasen unserer Gesellschaft, wo wir so richtig aus uns herausgehen können? Und dann rutscht eben auch mal etwas über die Lippen, wo wir uns sonst wahrscheinlich auf die Zunge beißen würden.

Falls Sie keine Bestätigungs-Mail für Ihre Registrierung in Ihrem Posteingang sehen, prüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.

Die wichtigsten Kulturdebatten und Empfehlungen der Woche, jeden Freitag direkt in Ihr E-Mail-Postfach.

Doch woher rührt eigentlich der Eindruck, der Ton im Sport were immer rauer? Geschimpft wurde doch schon immer. Liegt es womöglich daran, dass heutzutage einfach mehr darüber berichtet wird? Oft über jeden noch so kleinen, zum Teil auch nichtigen Anlass.

Sportler, die die Tonalität für überzogen und unangemessen halten, sollten dies am besten sofort mit dem Absender klären. Vor allem, wenn Worte unter der Gürtellinie benutzt werden und der Betroffene sich dadurch verletzt fühlt. Dagegen etwas zu sagen, ist sicherlich nicht immer einfach, besonders wenn es eine Erwiderung auf den Trainer ist. Schließlich wird der ja als Autorität verstanden.

Leider allzu schnell werden verbale Fehltritte von Übungsleitern und Trainern dem psychischen Missbrauch gleichgesetzt. Aber lässt sich der so einfach definieren? Keine Frage: Wenn dies nachgewiesen werden kann, muss es harte Konsequenzen für die Täterin oder den Täter geben. Vor allem dann, wenn es um den Missbrauch gegenüber Schutzbefohlenen geht. Dann muss man aber auch mögliche Langzeitfolgen beim Opfer beobachten.

In der Bewertung verbaler Übergriffe liegen viele Grautöne, und man sollte, auch wenn Vorwürfe im Raum stehen, sehr vorsichtig mit Vorverurteilungen sein. Eine große Zahl angeblich Betroffener erhärtet nicht automatisch einen Verdacht, sorgt in ihrer Vehemenz aber womöglich für eine Täter-Opfer-Umkehr, die von den mutmaßlich Betroffenen ausgeht. Und wo verläuft eigentlich die Grenze dessen, was justiziabel ist?