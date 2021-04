Ramadan und Corona Virtuelles Fastenbrechen

Elvedin Goljica im Gespräch mit Julius Stucke

Der Ramadan ist eine wichtige Zeit der Einkehr für gläubige Muslime. (picture alliance / Zoonar / Benis Arapovic)

Der Ramadan bricht an. Für Muslime ist dies eine Zeit der Familie und der Besinnlichkeit. Weil das Fastenbrechen im großen Freundes- und Familienkreis derzeit nicht möglich ist, helfen virtuelle Predigten und Online-Ratgeber.

Es ist eine Zeit wichtiger religiöser Feste unter schwierigen Bedingungen: Von Ende März bis zum 4. April das jüdische Pessachfest, danach das Osterwochenende. Und am 12. April, abends, beginnt der Fastenmonat Ramadan.

Auch als Nicht-Muslim bekommt man Ramadan – je nach Jahreszeit und Wetter – ganz gut mit. Etwa, wenn draußen Nachbarn sich zum gemeinsamen Fastenbrechen treffen.

Doch in Coronazeiten ist alles etwas anders. Die meisten Muslime verbringen die Fastenzeit in den eigenen vier Wänden. Und auch am Abend geht nicht viel – schon gar nicht in Gesellschaft. Das widerspreche eigentlich dem Gedanken des Ramadan, sagt Elvedin Goljica, sunnitischer Muslim und Projektmanager beim Muslimischen Jugendwerk: "Der Ramadan ist die Zeit der Familie, der Besinnlichkeit und der Entrümpelung des bisherigen Lebens." Sich unbeschwert in großer Runde zum Fastenbrechen zu treffen, sei in diesen Zeiten unmöglich.

Online-Predigten und Rezepte austauschen

Jedoch habe der Ramadan im Pandemiejahr 2020 die gläubigen Muslime ganz gut auf dieses Jahr vorbereitet. "Virtuelles gemeinsames Kochen und Beten und virtuelle Predigten sind dieses Jahr ein normalerer Bestandteil geworden, genauso wie der Austausch von Rezepten."

Viele hätten Lust bekommen, nachhaltiger zu kochen, auf Plastikmüll möglichst zu verzichten und Bio- und Fair-Trade-Produkte zu verarbeiten, erläutert Goljica. Und: Im Internet und auf Social-Media-Plattformen kursierten mittlerweile viele Ratgeber, wie man den Ramadan unter Lockdownbedingungen gut bewältigen könne.

Fasten aus Solidarität mit dem WG-Kumpel

Natürlich sei es für Alleinlebende nicht so einfach, räumt der gläubige Muslim ein. Selbst wer keine eigene Familie habe, aber zumindest in einer WG lebe, sei besser dran. Ihm gefalle deshalb die Geschichte eines Freundes, ebenfalls ein gläubiger Muslim. Der berichtete ihm, "dass sein WG-Mitbewohner, der kein Muslim ist, dieses Jahr mitfasten möchte. Aus Solidarität und Mitgefühl." Zwei Begriffe, die im Islam eine wichtige Rolle spielen.

(mkn)