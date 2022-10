150. Geburtstag von Ralph Vaughan Williams

„Er war ein sehr musikalischer Junge, aber in vielen Punkten nicht ausgebildet. Er sah sich später selbst immer als etwas ungebildet an. Er bat andere Leute um Hilfe, um seine Arbeiten zu verbessern. Er hat noch bei den alten viktorianischen Komponisten am Royal College of Music in London studiert, zusammen mit Gustav Holst und mit meiner Großmutter, die ihn aus dieser Zeit gekannt hat", erzählt der heute 87-jährige Dirigent. Der junge Roger erlebte Ralph Vaughan Williams als Dirigenten, als er in verschiedenen Laienorchestern in Oxford spielte. Vaughan Williams stellt sich in den Dienst dieser Amateure. Allerdings mit einem entscheidenden Manko: Wie der ältere Beethoven oder Smetana oder die ältere Ethel Smyth konnte auch Vaughan Williams quasi nichts mehr hören!