Radiohead "KID A MNESIA" 20 Jahre zurück in die Zukunft

Juliane Reil im Gespräch mit Oliver Schwesig

Radiohead seien zu sperrig, um zum Klischee zu verkommen, sagt Juliane Reil. (picture alliance / Grant Pollard)

Vor zwei Jahrzehnten veröffentlichten Radiohead die Alben "Amnesiac" und "Kid A". Nun erscheinen sie erneut, zusammen mit unveröffentlichtem Material. Das ist eher für Sammler interessant, aber ein guter Einblick in den Arbeitsprozess der Band.

Fünf Jahre sind seit der letzten regulären Veröffentlichung von Radiohead vergangen, jetzt lassen die Briten wieder von sich hören. Nicht mit neuen Songs im eigentlichen Sinne – sondern mit einem sogenannten Re-Issue, also einer Wiederveröffentlichung.

Vor 20 Jahren erschien das Radiohead-Album "Amnesiac", ein Jahr davor "Kid A". Das Box-Set "KID A MNESIA" versammelt unveröffentlichtes Material aus den damaligen Studiosessions.

"Die Aufnahmen geben einen Einblick in den Arbeitsprozess der Band", sagt die Musikkritikerin Juliane Reil. Es werde sichtbar, wie lange Radiohead am Sounddesign jedes einzelnen Liedes geschraubt hätten.

Nicht mehr abgedreht, sondern gefühlvoll

So könne das abgedrehte Elektronikstück "Like Spinning Plates" vom Orginalalbum auf der Wiederveröffentlichung weit gefühlvoller und getragener erscheinen, vor allen Dingen durch den Pianoteil.

Nach 20 Jahren könne man sagen, die Musik sei gut gealtert, so Reil: "Weil Radiohead mit diesen Aufnahmen nicht auf die neueste Technik gesetzt haben. Sie haben immer die Technik gewählt, die älter war, aber klanglich interessant."

Das sei zu sperrig, um zum Klischee zu verkommen: "Dazu kommt dieser hohe Grad der Eigenständigkeit. So was nutzt sich nicht so schnell ab."

Für Sammler und Fans

Die neue Veröffentlichung sei die kritische Ausgabe von "Amnesiac" und "Kid A", meint Reil: "Das ist was für Sammler, das ist etwas für Fans. Und es ist ein wichtiger Schritt, um das Vermächtnis von Radiohead weiter am Leben zu halten."

Für alle anderen gibt es mit "If You Say The Word" immerhin ein komplett neues Stück auf der Platte.