Radiogeschichten Autorinnen und Autoren gesucht!

Geschichten über Menschen, Beziehungen und über das Leben überhaupt ... (imago stock&people)

Wir suchen Autorinnen und Autoren für unsere "lange Geschichte am Sonntag".

Wer wir sind:

Wir sind die neue Sonntagssendung auf Deutschlandfunk Kultur. Wir erzählen Geschichten über das Leben, über Familie, Freundschaft und Beziehungen. Einmal die Woche gibt es die "lange Geschichte" - und dafür suchen wir Autorinnen und Autoren und gute Ideen.

Was wir suchen:

Für unsere Rubrik "Die lange Geschichte" (ca. 30 Minuten) suchen wir Geschichten, die etwas über den Menschen, über Beziehungen und das Leben erzählen. Habt ihr eine unglaubliche Geschichte gehört, gelesen, gesehen, erlebt? Habt ihr selbst eine Erfahrung gemacht, die euch nachhaltig geprägt oder verändert hat? Seid ihr auf einem Familienfest, im erweiterten Bekanntenkreis oder im Laufe einer Recherche einem spannenden Menschen begegnet – jemandem, der Ungewöhnliches meistert, ein transformierendes Erlebnis durchlebt hat oder schonmal einer emotional komplizierten Situation gegenüberstand?

Wir suchen leichte und schwere Geschichten, lustige, traurige und traurig-lustige. Wir suchen Geschichten die berühren, irritieren, wütend machen, inspirieren, uns sehnsüchtig werden lassen und zum Nachdenken bringen.

Diese Geschichten werden bei uns im Studiogespräch erzählt. Wir sind an neuen Ideen ebenso interessiert wie an Geschichten, die bereits in der einen oder anderen Form – als Radiofeature, im Fernsehen, als Artikel, Foto-Essay, Buchveröffentlichung – erschienen sind.

In einem kurzen Exposé sollten folgende Fragen beantwortet werden:

- Wer sind die Charaktere?

- Was sind wichtige Plot-Punkte in der Geschichte?

- Warum ist diese Geschichte besonders?

- Was an dieser Geschichte ist unerwartet, berührend, kompliziert?

- Ist diese Geschichte bereits in irgendeiner Form erschienen? (gerne Link anfügen)

Kontakt:

kolja.mensing@deutschlandradio.de

jana.wuttke@deutschlandradio.de

katja.bigalke.fm@deutschlandradio.de

emily.ulbricht.fm@deutschlandradio.de