Kunst trifft Radio

Nun also „Studio für Radio + Grafik“. Wenn man das in die Suchmaschine eingibt, kommt man auf die Seite von einem „Radio Woltersdorf“ . Und dort – an der Woltersdorfer Schleuse, findet man im Projektraum, den der Grafiker Thomas Müller und der Zeichner Frank Diersch mit Leben füllen, nicht nur die kleine Erinnerungsskulptur, die der Ausstellung den Titel gegeben hat, sondern auch ein Radio, bei dem die Kunst im wahrsten Sinne des Wortes aufs Radio trifft. Total beeindruckend ist, was in diesem freien, ehrenamtlichen Radio entsteht. Eine neue, zeitgenössische Liebeserklärung an ein altes Medium.