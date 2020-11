Radio-Gala aus Chemnitzer Opernhaus Sprühende Musical-Höhepunkte

Moderation: Stefan Lang (Mikrofon), Katharine Mehrling und Andreas Gergen (Bühne)

Das Feuerwerk zur Ernennung zur Kulturhauptstadt 2025 überträgt sich an diesem Abend ins Innere des Opernhauses für die große Musical-Gala. (imago images / HärtelPRESS)

Sängerinnen und Sänger des Opernhauses Chemnitz sowie die Robert-Schumann-Philharmonie der Stadt bringen Broadways Glamour ins Radio. Auszüge aus "Kiss Me, Kate", "My Fair Lady" und der "West Side Story" sind garantiert.

The Show must go on! Die Musiker und Sängerinnen wie Darsteller des Abends feiern im Opernhaus Chemnitz die Bühne als systemrelevanten Ort und vor allem als "seelenrelevantes Element", wie Andreas Gergen ankündigte. Er wird mit Katharine Mehrling den Abend auf der Bühne moderieren.

Bühne zu - Rundfunkmikrophone auf

Der exklusiv organisierte Rundfunk-Spaziergang durch die Broadway-Highlights garantiert einen Abend voller Glamour und weckt Hoffnungen auf die Zeiten, in denen alle Bühnen wieder aktiv sein können. Schließlich haben die Theater viele Krisen überlebt - The Great Depression, Weltkriege, Wirtschaftskrisen - und darauf reagiert: Der Zeit ihre Kunst… Der Kunst ihre Freiheit!

Ein Beispiel ist Stephen Sondheims Meisterwerk "Follies". Hier geht es um ein Theater, dem das Geld ausgeht.

Live auf dem Opernhaus Chemnitz

Jule Styne

Ouvertüre aus "Gypsy"

Stephen Sondheim

"Broadway Baby" aus "Follies"

Katharine Mehrling

Cole Porter

"Wunderbar" aus "Kiss Me, Kate"

Maya Hakvoort

Thomas Borchert

Cole Porter

"Aber treu bin ich nur dir, Schatz" aus "Kiss Me, Kate"

Stefanie Köhm

Leonard Bernstein

"Maria" aus "West Side Story"

Thomas Kiechle

Leonard Bernstein

"Tonight" aus "West Side Story"

Thomas Kiechle

Lisa Antoni

Leonard Bernstein

"America" aus "West Side Story"

Lisa Antoni

Stefanie Köhm

Sophie Mefan

Roger Edens

"Singin' In The Rain" aus "Singin' In The Rain"

Riccardo Greco

Roger Edens

"Good Morning" aus "Singin’ In The Rain"

Riccardo Greco

Marlon Wehmeier

Stefanie Köhm

Rodgers & Hammerstein II

"Some Enchanted Evening" aus "South Pacific"

Thomas Borchert

Rodgers & Hammerstein II

"Das Lied der Berge" aus "The Sound Of Music"

Sophie Mefan

Mitch Leigh

"Der unerreichbare Traum" aus "Der Mann von La Mancha"

Marlon Wehmeier

Jule Styne

"Everything's Coming Up Roses" aus "Gypsy"

Katharine Mehrling

Frank Loesser

"Luck Be A Lady" aus "Guys And Dolls"

Jannik Harneit

Jerry Herman

"Ich bin, was ich bin" aus "La cage aux folles"

Riccardo Greco

Jerry Herman

"Die schönste Zeit ist heut'" aus "La cage aux folles"

Maya Hakvoort

Ensemble

In der Pause: Begegnungen und Gespräche mit den Künstlern Cole Porter

"Too Darn Hot" aus "Kiss Me, Kate"

Riccardo Greco

Jerry Herman

"Hallo, Dolly!" aus "Hello, Dolly!"

Maya Hakvoort

Riccardo Greco

Jannik Harneit

Thomas Kiechle

Marlon Wehmeier

George Gershwin

"I Got Rhythm" aus "Girl Crazy"

Jannik Harneit

George Gershwin

Ouvertüre aus "Girl Crazy"

Jerome Kern

"Can't Help Lovin Dat Man" aus "Showboat"

Maya Hakvoort

Frederick Loewe

"Ich hätt' getanzt heut Nacht" aus "My Fair Lady"

Lisa Antoni

Stephen Sondheim

"Liebesqual" aus "Into The Woods"

Marlon Wehmeier

Riccardo Greco

Stephen Sondheim

"Losing My Mind" aus "Follies"

Katharine Mehrling

Cy Coleman

"Big Spender" aus "Sweet Charity"

Lisa Antoni

Maya Hakvoort

Stefanie Köhm

Sophie Mefan

Rodgers & Hammerstein II

"You'll Never Walk Alone" aus "Carousel"

Marlon Wehmeier

Irving Berlin

"There's No Business Like Showbusiness" aus "Annie Get Your Gun"

Alle Solistinnen und Solisten

Robert-Schumann-Philharmonie

Leitung: Jakob Brenner